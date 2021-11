Kinderchor der Neuen Chorwerkstatt packt Päckchen für das Projekt ​„Weihnachten im Schuhkarton“

brilon-totallokal: Mit großem Engagement und mit großer Freude haben die Kinder der Neuen Chorwerkstatt am 10.11.21 ihre Päckchen für Kinder in Not gepackt. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. So können jetzt 12 Päckchen der Annahmestelle für dieses Projekt in Brilon überreicht werden.

Fotocredits: Rita Externbrink

