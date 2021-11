Almer Fotokalender 2022 – Lokale Impressionen für den guten Zweck

Lokale Impressionen für den guten Zweck

brilon-totallokal: Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren bietet die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Alme, weil der Kinderkrebshilfe-Basars auch 2021 Corona bedingt nicht stattfinden kann, wieder einen hochwertigen Hochglanz-Wandkalender im Format ca. 30 cm x 45 cm an. Die Bilder zeigen unser Dorf und die wundervolle Landschaft, in der wir leben dürfen. Sie sollen Freude bereiten, nachdenklich stimmen oder auch einfach neugierig dazu animieren, den einen oder anderen Ort selbst aufzusuchen.

Ideal als Geschenk für sich selbst oder für diejenigen, denen man eine Freude machen möchte. Auf jeden Fall sollte dieser Fotoband unter keinem Almer Weihnachtsbaum fehlen.

Bei einem Preis von € 14.90/Stück fließen ca. € 10,00 pro verkauftem Kalender als Reinerlös an den Verein für das krebs- und schwerstkranke Kind e. V. in Paderborn. Dieser Verein wird von uns schon seit vielen Jahren im Rahmen unseres sogenannten Kinderkrebshilfe-Basars unterstützt.

Der Kalender kann vorbestellt werden per E-Mail unter: [email protected] über das Kontakt Formular oder bei Telefon-Nummern 01719760200 (Frank Hettegger) und 01607728111 (Walter Scholz)

Die Menge der Kalender ist limitiert und daher begrenzt! Jeder kann seinen vorbestellten Kalender dann während der Adventsauftaktaktion der Bruderschaft an der Lambachpumpe am 27.11.21 oder im Rahmen des Weihnachtsmarkts am 12.12. 21 abholen.

ZUGUNSTEN DES VEREINS FÜR DAS KREBS- UND SCHWERSTKRANKE KIND E.V.

Einfach Formular ausfüllen, abschicken und Gutes tun: (Wichtig: Vor- und Nachname, Betreff Kalender 2022 sowie Anzahl der Kalender im Textfeld angeben)

Quelle: Frank Hettegger

