Einladung zum NovemberNacht Orgelkonzert

Orgelkonzert am 20.11.2021 ab 18:30 Uhr in der St. Nikolai Kirche zu Brilon

brilon-totallokal: Lukas Kürman ist einer der Briloner Organisten und wird am Samstag, den 20.11. ein Orgelkonzert in der Nikolaikirche Brilon spielen.

Einsam, düster, geheimnisvoll…aber auch einzigartig, magisch, feierlich. Die Nacht kann vieles sein und so facettenreich präsentiert Sie sich auch in der Musik. Lassen Sie sich durch die Orgel einige dieser besonderen Momente einfangen und in Szene setzen. Klassisch, popmusikalisch & vielleicht auch etwas unerwartet.

Der Eintritt ist frei

Quelle: Lukas Kürman

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon