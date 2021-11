Der Nikolaus besucht Altenbrilon

Auch in diesem Jahr lässt es sich der Nikolaus nicht nehmen und besucht unsere kleinen und großen Kinder in Altenbrilon.

brilon-totallokal: Altenbrilon: Am Sonntag, den 05. Dezember 2021, fahren der Nikolaus und Knecht Ruprecht durch Altenbrilon. Erwartet wird der Besuch gegen 16:30 Uhr, also wäre es schön, wenn sich alle Gäste etwa ab 16:00 Uhr in Altenbrilon einfinden werden.

Damit sich auch jedes Kind vom Nikolaus eine kleine Gaben-Tüte mit einem Weckmann, Obst und Süßigkeiten abholen kann, bitten wir auch dieses Jahr sich dafür anzumelden (Namen und Anzahl der Kinder).

Dies kann bis zum 01.12.2021 über Whats-App unter 0171/4709549 (ab 16:00 Uhr) oder über einen Link bzw. einen QR-Code erfolgen. Die beiden letztgenannten Anmeldemöglichkeiten, eine Karte mit möglichen Parkplätze für auswärtige Gäste sowie die Route des Nikolauses sind auf der Internetseite www.heimatverein-altenbrilon.de zu finden.

Aufgrund von Witterungsverhältnissen und / oder den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung kann es bei der Veranstaltung kurzfristig zu Änderungen oder einer Absage kommen.

Quelle: Heimatverein Altenbrilon 1950 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon