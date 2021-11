Natur erleben als Reisemotiv

VDN stellt neue Reiseangebote für 2022 vor

brilon-totallokal: Weil intakte Natur und Landschaft so wichtig für die Erholung und das Wohlergehen der Menschen sind, bilden die 104 Naturparke eine wichtige Grundlage für den Tourismus in Deutschland. In der Heimat setzen die Gäste vor allem auf Entschleunigung, Ruhe, Erlebnis und Entdeckung von Natur und Landschaft. Denn ein Aufenthalt an der frischen Luft bietet den idealen Ausgleich zum Homeoffice, ein Mikroabenteuer kann individuell aktiv oder entspannend gestaltet werden und trägt so zu einer gesteigerten Lebensqualität bei – für ein langes Wochenende ebenso wie während der nächsten möglichen Urlaubsreise.

Die Naturparke, Nationalparke und Biosphärenreservate, die gemeinsam die Nationalen Naturlandschaften bilden, bieten viel Raum für aktives wie entspanntes Naturerleben und engagieren sich zudem für den Erhalt der biologischen Vielfalt, nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz. Sie sind mit ihrer Natur und ihren nachhaltigen Erlebnis-Angeboten wichtige Partner der Tourismusorganisationen für nachhaltiges Reisen.

Die neueste Naturbewusstseinsstudie (2019) belegt, dass das Naturbewusstsein in Deutschland stetig wächst, ebenso wie das Interesse der Gäste an natur- und klimaschonenden Reiseangeboten in Deutschland – von der Anreise und Mobilität vor Ort über die Unterkunft und regionale Verpflegung bis zu naturnahen Erlebnissen. Das ist gut für Natur und Klima, erzeugt weniger CO 2 und schont wertvolle Ressourcen. Der VDN lädt dazu ein, die großartigen Schätze der „Natur“ in den Naturparken zu entdecken:

Die Broschüre „Reisen in die Naturparke 2022“ ist in einer Gesamtauflage von 180.000 Exemplaren erschienen. Die Broschüre wird als Beileger durch die Maga­zine „Anderswo“, „fairkehr“, „Wanderbar“ (ehemals „Wanderbares Deutschland“), „Wanderlust sowie „Wandermagazin“ verteilt. Über die Website des VDN e. V. steht sie

ab sofort bereit als PDF zum Herunterladen.

ab Ende November bereit als Printausgabe zum Bestellen.

