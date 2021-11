Telefonsprechstunden

Telefonsprechstunde zum Thema „Ausbildung und Duales Studium bei der Bundespolizei“

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 18. November, informiert die Bundespolizei im Rahmen einer telefonischen Sprechstunde über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Das Angebot der Bundespolizei ist „Mit Sicherheit vielfältig“ und bietet interessante Perspektiven – vom Polizeivollzugsdienst über den Verwaltungsdienst bis hin zu Kammerberufen und Berufen des Öffentlichen Dienstes.

Ein Einstellungsberater der Bundespolizeiakademie Fuldatal, informiert über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, Einstellungsvoraussetzungen und das Bewerbungsverfahren und ist am 18. November unter der Telefonnummer 0561 93676010 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar.

Karriere bei der Bundeswehr – jetzt informieren

brilon-totallokal: Infoveranstaltung dazu am 18. November. Ausführliche Informationen zu den vielfältigen Ausbildungs-, Studien- und Berufswegen, Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren gibt es am 18. November ab 16 Uhr in einer Online-Veranstaltung.

Um teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 02381 972 341 0 erforderlich. Weitere Informationen auch unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

