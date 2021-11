LM-Finale mit Olsberger Beteiligung

TSC Olsberg e.V. durch Eifler/Eifler-Lumme vertreten

brilon-totallokal: Olsberg: Die im Frühjahr ausgefallene Landesmeisterschaft der Senioren II B in den Standardtänzen wurde in Köln beim TSC Mondial e.V. am 13.11.2021 noch nachgeholt.

Nachdem Stefanie Eifler-Lumme und Stefan Eifler 2020 bei den LM Sen II C als Vizemeister erst aufgestiegen sind, war die selbstgesteckte Erwartung für dieses Jahr auf das erfolgreiche Erreichen des Halbfinals gesetzt. Das 7-köpfige Wertungsgericht nominiert die Beiden sicher für das Finale und hier konnten Stefanie und Stefan Rang 6 sichern.

Fazit des TSC Olsberg e.V. für die Landesmeisterschaften 2021 (Standard):

Sen II B – Finale Stefan Eifler / Stefanie Eifler-Lumme Platz 6

Sen III D – Finale Hubertus & Elisabeth Gördes Platz 5

Rüdiger & Delia Fuchs Platz 3

Sen III A – Finale Matthias Beinhauer / Susanne Pohlner Platz 5

Harald Schönfeld / Sabine Diel Platz 2

Der Vorstand freut sich über ein gelungenes Meisterschaftsjahr, welches nur noch wenige normale Turniere bis Ende des Jahres vorsieht.

Einen herzlichen Dank vom Vorstand und den Turnierpaaren an das Trainerpaar Cornel und Angela Müller.

Fotocredits: privat

Quelle: TSC Olsberg e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon