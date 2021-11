Adventliche „Musik am Mittwoch“

Musikschule Gumenjuk am 1. Dezember 2021 in der Evangelischen Stadtkirche

brilon-totallokal: Brilon: Am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 um 19 Uhr laden das Team von Brilon Kultour und die Evangelische Stadtkirche herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in der Briloner Stadtkirche ein. Die Musikschule Gumenjuk präsentiert eine frohmachende und stimmungsvolle Einstimmung auf die Adventszeit und das Weihnachtsfest. Die Mitwirkenden singen und spielen solistisch und gemeinsam unterschiedliche Arten von Advents- und Weihnachtsliedern und hoffen, dass sich alle einfach von den Klängen berühren lassen.

Alle interessierten Zuhörenden sind herzlich mit einem 2-G-Nachweis zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen.

