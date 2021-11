Digitaler Informationsabend für Eltern und Kinder der 4. Klassen

Am Samstag, dem 15.01.2022 folgt der traditionelle „Tag der offenen Tür“

brilon-totallokal: Brilon: Welche weiterführende Schule ist die richtige nach der Grundschule? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Viertklässler gemeinsam mit ihren Eltern. Das Gymnasium Petrinum in Brilon möchte schon jetzt einmal speziell die Eltern bei dieser Entscheidung unterstützen und veranstaltet deshalb einen entsprechenden Informationsabend.

Der Informationsabend findet statt am Mittwoch, 24.11.2021 ab 19.00 Uhr. Angesichts der aktuell immer dramatischer werdenden Coronazahlen hat sich die Schule entschlossen, den Abend anders als vorgesehen digital, also online durchzuführen.

Eltern erhalten Gelegenheit, Interessantes und Wissenswertes zum Thema „Das Gymnasium – Schulform mit Tradition und Zukunft“ zu erfahren: Neben allgemeinen Informationen zur Schulform „Gymnasium“ und der wieder eingeführten neunjährigen Gymnasialzeit wird im Besonderen das Gymnasium Petrinum im Fokus der Informationen stehen: seine speziellen Ziele, sein Leitbild und seine Leitlinien, Unterrichtskonzepte, Projekte und außerunterrichtliche Angebote.

Von besonderem Interesse dürften dabei die Informationen zu den zwei eingerichteten Profilen sein: der BläserKlasse und dem MINT-Profil. Das Petrinum als DFB-Stützpunkt, der anstehende Neubau des neuen naturwissenschaftlichen Traktes sind nur zwei von weiteren Aspekten, die vorgestellt werden. Im Mittelpunkt stehen natürlich auch so aktuelle und zentrale Elemente wie das Digitalisierungskonzept, Medienbildung und –erziehung am Petrinum und die an der Schule genutzte Lernplattform Moodle. Zu diesen Themen werden besondere Chaträume eingerichtet, die die Eltern je nach Interesse und Wunsch besuchen können.

Den entsprechenden Link für die Teilnahme am Chat finden die möglichen Teilnehmer auf der Homepage des Gymnasium Petrinum (www.petrinum-brilon.de). Die Schule weist ausdrücklich darauf hin, dass der Chat einen öffentlichen Raum darstellt und deshalb bei Nach- oder Anfragen mit persönlichen Daten äußerst vorsichtig umgegangen werden muss und dass das Mitfilmen und/oder Mitschneiden der Veranstaltung selbstverständlich nicht zulässig ist.

Schon jetzt möchte das Petrinum auf zwei weitere Angebote hinweisen: die Profiltage speziell für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, die am 26. November und 1. Dezember am Vormittag einen Einblick in das Experimentieren im MINT-Bereich und in das Musizieren in der BläserKlasse gewinnen können.

