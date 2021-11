Gewinnverlosung „Mit Rad zur Tat“ 2021

Der Winter kommt – „Mit Rad zur Tat 2021“ ist vorbei

brilon-totallokal: Brilon: Im Bike Center Feldmann hat nun die Verlosung der diesjährigen Gewinne stattgefunden.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren EBike Store Schröder, Bike Center Feldmann, AOK NordWest und BARMER haben die Lostrommel mit allen abgegebenen Teilnehmerkarten gedreht und die sieben Gewinne ausgelost.

Genau 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in diesem Jahr viel für Ihre Gesundheit und die Umwelt getan. Das zahlt sich jetzt aus. Bei ihnen, die in zweistelligen, dreistelligen, aber auch vierstelligen Kilometerbereichen mit dem Rad „zur Tat“, zum Ehrenamt oder zur Kita gefahren sind, steigt nun die Spannung. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden in Kürze eine schriftliche Benachrichtigung erhalten und zur Gewinnübergabe eingeladen.

Die Spannung bleibt also erstmal noch bestehen. Die Übergabe der Preise findet am Samstag, 04.12.2021, um 16 Uhr „live“ auf dem Briloner Weihnachtsmarkt statt.

Verlost wurden Gewinne in Höhe von 1.000,00 € netto. Es werden folgende Gutscheine ausgegeben:

1. Preis – 300,00 € (Fa. Feldmann)

2. Preis – 200,00 € (EBike Store Schröder)

3. – 7. Preis jeweils 100,00 € (3x EBike Store Schröder, 2x Fa. Feldmann)

Man darf jetzt erst einmal gespannt sein, wer in den nächsten Tagen einen Brief erhält. Nur so viel sei gesagt: Der Hauptgewinn wurde mit einer dreistelligen Zahl an Kilometern erradelt.

Bild: Die Sponsorenvertreter Ulrike Kothke und Eugen Heidt (Bike Center Feldmann), Johannes Schröder (EBike Store Schröder), Reimund Günter (BARMER) und Uwe Schröder (AOK NordWest) bei der Ziehung der Gewinne.

Fotocredits: Mit Rad zur Tat

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

