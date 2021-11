POL-HSK: Unfall beim Abbiegen

Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad

brilon-totallokal: Marsberg: Bei einem Abbiegevorgang kam es am Donnerstag auf dem Düttlingstalweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Nach ersten Erkenntnissen fuhr um 18.25 Uhr ein 53-jähriger Marsberger mit seinem Pkw auf dem Düttlingstalweg in Richtung Kaiser-Otto-Ring. Als er nach links auf den Sachsenweg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 52-jähjrige Frau aus Warburg schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon