Caritas-Adventssammlung 2021

brilon-totallokal: Brilon: Vom 13. November bis 04. Dezember 2021 wird landesweit die Adventssammlung der Caritas durchgeführt und steht erneut unter dem Leitwort „Du für den Nächsten“.

Ein weiterer Corona-Winter liegt vor uns, das erhoffte Ende der Pandemie lässt auf sich warten. Die Auswirkungen werden uns noch lange Zeit begleiten. Die Langzeitfolgen für Einzelne, aber auch für die Gesamtgesellschaft sind nach wie vor kaum abzusehen.

Die Lockdowns haben neben den offensichtlichen wirtschaftlichen Schäden zu starken psychischen Belastungen in der Bevölkerung geführt. Insbesondere Familien waren stark gefordert, oft überfordert und alleinstehende, alte und kranke Menschen mit einer ganz neuen Dimension von Einsamkeit konfrontiert. Sicher ist auch, dass gerade bedürftige Menschen besonders belastet sind und unsere Hilfe brauchen. Es bleibt unsere gemeinsame Verantwortung eben jene aufzufangen, die keine oder nicht ausreichend Unterstützung durch Amt und Behörde erhalten.

Mitten in der langersehnten pandemischen Entspannungsphase hat uns im Sommer überdies die Flutkatastrophe getroffen. Das Jahr 2021 hat uns sehr viel abverlangt. Dennoch blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft, denn wir haben in dieser schwierigen Zeit auch gelernt, dass wir nicht alleine sind, dass es Mitmenschen gibt, die sich interessieren, die sich kümmern.

Zahlreiche haupt- und vor allem ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritasfamilie sind hierfür –auch trotz Corona – unermüdlich im Einsatz. Aber jeder und jede von uns kann mithelfen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen und benachteiligten Menschen zu helfen. Mit Ihrer Spende können Sie direkt für Ihre Nächsten eintreten.

Die gemeinsame Adventssammlung von Diakonie und Caritas ist gestartet und wir bitten Sie um eine Spende für die Arbeit der Caritas. Das gespendete Geld kommt notleidenden Menschen vor Ort zu Gute. 70 Prozent des Sammlungserlöses bleiben in Ihrem Ort und dienen der Finanzierung der sozialen Arbeit der ehrenamtlich tätigen Caritas-Konferenzen. Die verbleibenden 30 Prozent erhält der Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.

Die Spenden für die Caritas-Adventssammlung werden in diesem Jahr unterschiedlich eingesammelt. Einige Caritas-Konferenzen werden eine Haussammlung durchführen. In anderen Gemeinden können sie als Überweisungen getätigt werden. Dazu werden Spendenbriefe in den Haushalten oder nach Gottesdiensten verteilt. Darüber hinaus liegen auch Spendenbriefe in den Kirchen aus.

Jeder Betrag ist ein wertvoller Beitrag, um die verschiedensten Hilfen zu finanzieren. Bitte helfen Sie uns dabei. Herzlichen Dank!

Wenn Sie keinen Brief bekommen haben, aber trotzdem spenden möchten, können Sie sich an die örtliche Caritas Konferenz oder die Pfarrbüros wenden oder Sie tätigen eine Überweisung auf das Spendenkonto des Caritasverbandes:

Bank für Kirche und Caritas Paderborn

IBAN: DE40 4726 0307 0010 8214 10

BIC: GENODEM1BKC

Als Verwendungszweck bitte unbedingt angeben: Caritas-AdSa 2021 und Ihre Kirchengemeinde.

Quelle: Caritas Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon