Pflegeberufe – Mach Karriere als Mensch!

Telefonsprechstunde über Zugangsvoraussetzungen im Pflegebereich

brilon-totallokal: Das Bundesamt für Familie informiert am Dienstag, 23. November ab 15 Uhr, in einer Online-Veranstaltung und am Mittwoch, 24. November ab 13:30 Uhr, in einer Telefonsprechstunde über Zugangsvoraussetzungen sowie Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Pflegebereich. Interessierte erhalten außerdem einen Einblick in die aktuelle Arbeitsmarktsituation und können individuelle Fragen klären.

Um teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail ([email protected]) oder telefonisch unter 0291 204340 erforderlich.

Zur Telefonsprechstunde ist Herr Vasios vom Beratungsteam Pflegeausbildung ab 13:30 Uhr unter der Telefonnummer 02234 9369034 erreichbar.

Alle Informationen auch nochmal unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

