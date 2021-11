Viele Neueintritte bei der Briloner CDU

CDU will mehr Demokratie wagen

brilon-totallokal: Nach der Entscheidung der CDU, den nächsten CDU-Parteivorsitzenden im Rahmen einer Mitgliederbefragung zu wählen, sowie der Ankündigung von Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden zu kandidieren, hat der CDU-Stadtverband Brilon viele neue Mitglieder gewinnen können.

Erfreulich, so der scheidende Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann, sind auch junge Menschen unter den Neueintritten. Die Parteibasis muss aber auch in Zukunft bei allen wichtigen inhaltlichen und personellen Entscheidungen mit eingebunden werden, dann können wir auch wieder Menschen, vor allem junge Mitbürgerinnen und Mitbürger für unsere Partei begeistern und gewinnen, so Diekmann.

Bild: Niklas Frigger und Wolfgang Diekmann beim CDU Landesparteitag

