Lege deine Sorgen nieder

brilon-totallokal: Brilon: Am Mittwoch, dem 01. Dezember 2021 findet um 18.30 Uhr der etwas andere Gottesdienst für Jung und Alt in der St. Laurentius Kirche in Scharfenberg statt. Dieses Mal unter dem Motto: „Lege deine Sorgen nieder“

Fotocredits: Von Michael Kramer – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

Quelle: Ronja Hillebrand

