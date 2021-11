Kundendienst neu definiert

Der Servicetechniker als Kundenberater und Vertriebsunterstützer

brilon-totallokal: Überzeugender Service und kundenorientierte Beratung sind heute wichtige Kriterien für die Kaufentscheidung der Kunden. Techniker im Kundendienst können hier „vor Ort“ einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, denn sie sind oft länger beim Kunden als der Außendienst. Ihr Auftreten, ihr Verhalten und ihre Gesprächsführung wirken ganz unmittelbar auf das Ansehen des Unternehmens. Im Training des IHK-Bildungsinstituts am 20. und 21. Dezember in Arnsberg erleben Techniker, worauf es beim Kundenbesuch neben ihrem technischen Fachwissen ankommt. Sie erfahren, wie sie als Repräsentant ihres Unternehmens aktiv zur Kundenbindung und Verkaufsförderung beitragen, indem sie im persönlichen Gespräch freundlich und kompetent beraten, auf Kundenwünsche gezielt eingehen und weitestgehend alle Probleme serviceorientiert lösen. In praktischen Übungen trainieren sie, Gespräche mit Kunden bewusst und routiniert zu führen, auf Reklamationen angemessen zu reagieren und ihr eigenes Unternehmen mit den Augen ihrer Kunden zu sehen.

Interessenten melden sich bitte beim IHK-Bildungsinstitut, Carina Ostkamp, Tel.: 02941/974 75 28. Weitere Infos sind zu finden unter www.ihk-bildungsinstitut.de.

Fotocredits: Image by fran1 from Pixabay

Quelle: IHK-Bildungsinstitut

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon