Svea Tillisch deutsche Jugendmeisterin im Rhönradturnen

Svea Tillisch und zwei Brilonerinnen im WM- Kader

brilon-totallokal: Brilon/Essen: Ende Oktober fanden in Essen die Deutschen (Jugend-)Meisterschaften im Rhönradturnen statt. Die Briloner Turnerinnen trainierten in der Vorbereitung bis zu 4-mal die Woche, um sich auf diesen großen Wettkampf vorzubereiten.

Am Samstag gingen 4 Briloner Turnerinnen an den Start. Svea Tillisch nahm zum ersten Mal in der AK 12 an den deutschen Jugendmeisterschaften teil. Ihre guten Leistungen wurden am Ende mit der Goldmedaille belohnt und sie darf sich jetzt deutsche Meisterin im Rhönradturnen nennen. In der Altersklasse AK13/14 hätte Thea Mielke den Ski-Club Brilon bei den deutschen Meisterschaften vertreten dürfen, konnte aufgrund einer terminlichen Überschneidung nicht teilnehmen. Ähnlich gut lief es in der AK 15/16 für Luise Abeler. Sie turnte nicht nur die zweit beste Geradekür, sondern belegte auch in der Gesamtwertung den dritten Platz. Somit gehört Luise jetzt zu den jüngsten Turnerinnen im deutschen Bundeskader und darf im nächsten Jahr an der WMQualifikation teilnehmen. In der AK 17/18 war die Konkurrenz am stärksten. Auch Anna Abeler turnte die zweit beste Geradekür und in Spirale zeigte sie besonders schwierige Teile. Am Ende verpasste Anna das Treppchen nur um 0,05 Punkte. Leider muss Anna im nächsten Jahr schon bei den Erwachsenen turnen, weshalb sie sich nicht für den Jugendkader qualifizieren konnte. Ihre Teamkollegin Marie Kraft belegte, aufgrund ihrer sehr präzisen Spiralekür und einer hohen Sprungwertung, den 6. Platz und qualifiziert sich damit erneut für den deutschen Bundeskader. Auch sie darf im nächsten Jahr endlich WM-Qualifikation turnen, nachdem der Wettkampf im vorherigen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Am Sonntag konnten Hannah Süreth und Franziska Kraft ihre Leistungen bei den Erwachsenen zeigen. Nicht nur die sehr starke Konkurrenz, sondern auch die neuen Küren auf Musik stellten für die jungen Turnerinnen eine Herausforderung dar. Franziska Kraft erturnte sich einen sehr guten 13. Platz in der Gesamtwertung und landete mit ihrem Sprung auf Platz 6. Hannah turnte in der Disziplin Sprung einen Salto mit halber Schraube und sicherte sich damit in der Einzelwertung einen Platz in der vorderen Hälfte. Leider verliefen die anderen Disziplinen nicht ganz fehlerfrei. Insgesamt war es ein überaus erfolgreiches Wochenende und die Briloner Turnerinnen haben sich mit viel Ehrgeiz nach der langen Corona-Pause zurückgekämpft. Ein großes Lob gilt auch dem Trainerteam und den Kampfrichtern, ohne die so ein toller Erfolg nicht möglich gewesen wäre.

Die Platzierungen im Einzelnen:

B12: 1. Svea Tillisch

B15/16: 3. Luise Abeler

B17/18: 4. Anna Abeler, 6. Marie Kraft

B19+: 13. Franziska Kraft, 18. Hannah Süreth

Quelle: Silvia Rummel – Ski-Club Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon