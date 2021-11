Online-Bilderbuchkino

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 2. Dezember 2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zum „Online-Bilderbuchkino“ ein. Um 15.30 Uhr liest Steffi über die Online-Plattform Webex das Bilderbuch „Henri und Henriette feiern Weihnachten“ von Cee Neudert und Christiane Hansen vor. Es ist Winter auf dem Bauernhof und alle Tiere machen es sich gemütlich, nur einer nicht. Henri, der Hahn, ist voll im Stress und will sich unbedingt ganz alleine um das Weihnachtsfest kümmern. Das führ zu jeder Menge lustiger Verwicklungen.

Am Freitag, den 3. Dezember 2021 wird die digitale Veranstaltung ein weiteres Mal morgens um 10 Uhr angeboten.

Familien, Kindergartengruppen und Betreuungsgruppen, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]. Das Vorleseangebot richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

