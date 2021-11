Neue Workshops für Januar und Februar 2022

Neues Jahr – gute Vorsätze mit dem TSC Olberg

brilon-totallokal: Olsberg: Auch im nächsten Jahr bietet der TSC Olberg für Alle die am Tanzen interessiert sind Kurse an. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener nahmhafte erfolgreiche Trainer und Trainerinnen werden Ihnen gerne zeigen wie es geht und wie Sie noch mehr Freude am Tanzen haben können. Hier die ersten beide Kurse für das nächste Jahr.

Lateinworkshops mit Christoph Terlikowski und Ilka Sommer

Anfängergruppe 13:30 Uhr – 15:00 Uhr

Fortgeschrittene 15:30 Uhr – 17:00 Uhr

Jeweils am

15.01.2022 Samba

29.01.2022 Cha-Cha-Cha

15.01.2022 Rumba

26.02.2022 Paso Doble

12.03.2022 Jive

Kostenbeitrag:

€10 pro Person und Workshop, bei Buchung aller 5 Thementage aus einmal zum Sonderpreis

€45 pro Person

Vereinsmitglieder zahlen €5 pro Person und Workshop.

Breitensport-Workshop (Standard/Latein) mit Sabine Diel und Harald Schönfeld

Anfänger: Beginn am 15.01.2022 (5 Samstage)

15.01.2022

22.01.2022

29.01.2022

05.02.2022

12.02.2022 jeweils 17:30 – 19:00 Uhr

Kostenbetrag: €50 pro Person

Fortgeschrittene: Beginn 19.02.2022 (5 Samstage)

19.02.2022

26.02.2022

05.03.2022

12.03.2022

19.03.2022 jeweils von 17:30 – 19:00 Uhr

Kostenbetrag: €50 pro Person

Für Infos und Anmeldung bitte über unsere Webseite (www.tsc-olsberg.de) kontaktieren.

P.S.: Auch als Geschenkidee und/oder Gutschein

Quelle: TSC Olberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon