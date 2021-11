Effizienter Einsatz von Pivot-Tabellen in der Praxis

Erlernen Sie den professionellen Einsatz von Filtern und Pivot-Tabellen

brilon-totallokal: Brilon: Im Workshop am Samstag, 4. Dezember, erlernen die Teilnehmenden den effizienten und professionellen Einsatz von Filtern und Pivot-Tabellen. Von 9 bis 14 Uhr dreht sich alles um die Datenverarbeitung in Excel. Datenimporte, die typische Aufbereitung der Daten sowie Gruppierungen und Teilergebnisse sind nur einige der Inhalte. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon