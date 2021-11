„Musik am Mittwoch“ wird verlegt

Musikschule Gumenjuk erst am 5. Januar 2022 in der Evangelischen Stadtkirche

brilon-totallokal: Brilon: Die Veranstaltung „Musik am Mittwoch“ am 1. Dezember 2021 kann leider nicht stattfinden. Die Musikschule Gumenjuk wird dafür am 5. Januar 2022 um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Brilon ihr Programm präsentieren. Alle interessierten Zuhörenden sind schon jetzt herzlich mit einem 2-G-Nachweis zu diesem kostenlosen Konzert, veranstaltet von Brilon Kultour und der Evangelischen Stadtkirche eingeladen.

Quelle: Thomas Mester – BWT-Brilon Kultour

