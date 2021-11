Schuh[l]kunst im Schaufenster

Brilon Kultour präsentiert Kunst aus der Marienschule

brilon-totallokal: Brilon: „Gebt einem Schuh ein neues, ganz anderes Leben“, diese Aufgabe stellten Anna-Lena Krämer und Anne Röleke ihren KunstKursen der Marienschule. Die Elemente des Schuhes wie Schnürbänder oder der Schuhabsatz sollten in neuen Funktionen dabei genutzt werden. Die Schüler und Schülerinnen der neunten und zehnten Klassen machten sich während ihrer Homeschooling-Phase zu Hause ans Werk, stellten die Arbeit im Präsensunterricht im Kunstraum der Marienschule fertig und zeigen diese nun im Lädchen vom 26. November bis zum 9. Dezember 2021.

Brilon Kultour lädt alle ein, die „Schuh[l]kunst“ zu bestaunen und viele Details zu entdecken. Da wird der Pfennigabsatz eines High Heels zum Schnabel eines Pinguins, die Schuhlasche zum Tastenfeld eines Geldautomaten, und der sportliche Vierer steckt doch gar nicht in einem Sportschuh. Das 17. „Kunststück der Woche“ bietet viele Anregungen, um in diesem Jahr am Nikolausabend einen ganz besonders gestalteten Schuh vor die Tür zu stellen.

Fotorecht: Marienschule Brilon

Quelle: Thomas Mester – Kulturbüro Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon