Die PARTEI Hochsauerlandkreis wählt neuen Vorstand und Kandidat/innen für die Landtagswahl

Offiziell wieder mit einem aktiven Verband im Hochsauerlandkreis vertreten

brilon-totallokal: Die sehr gute Partei „Die PARTEI“ ist nun auch offiziell wieder mit einem aktiven Verband im Hochsauerlandkreis vertreten. Nach dem „Die PARTEI“ im letzten Jahr bereits überall dort, wo sie kandidierte in die Stadtparlamente einzog, trat sie in diesem Jahr auch zur Bundestagswahl an. Hier scheiterte der Direktkandidat leider knapp (nur ca. 60.000 Stimmen zu wenig).

Um bei der anstehenden Landtagswahl besser abzuschneiden, setzt man daher auf mehrere Faktoren. Zum einen wurde die Arbeit im Kreisverband wieder reaktiviert und man fand 5 Freiwillige, die sich künftig diesen Job antun.

Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden Sarah Schleicher aus Marsberg sowie Andreas Hövelmann aus Arnsberg gewählt, ergänzt wird das Team mit Stellvertreter Jona Seidel aus Schmallenberg sowie den Beisitzern Pauline Würfel und Idiz Greiwe.

Gemeinsam will man dafür sorgen, dass auch im tiefschwarzen HSK etwas Bewegung in die Politik kommt und auch Letztwählern nochmal die Chance gegeben wird über politische Inhalte nachzudenken.

Zudem rief die neue Vorsitzende Schleicher dazu auf „Wer Interesse an einer aktiven Mitarbeit hat solle sich gerne melden. Willkommen sind alle PARTEI Mitglieder, außer aus Hallenberg, das ist politisch so tiefschwarz, da sind Hopfen und Malz bereits verloren“.

Neben der Vorstandswahl fand auch die Aufstellung für die Kandidat/innen zur Landtagswahl 2022 statt. Hier stellt man nun die erforderlichen Unterlagen für das Kreiswahlamt zusammen. Sobald diese eingereicht sind, wird das Geheimnis um die Kandidat/innen gelüftet. Man darf also gespannt sein.

Über uns:

„Die PARTEI“ ist eine politische Partei die bereits 2004 vom ehemaligen Chefredakteur des Satire-Magazins TITANIC, Martin Sonneborn, gegründet wurde. Sonneborn sitzt seit einigen Jahren im Europaparlament. Bei den Kommunalwahlen 2020 trat „Die PARTEI“ in Arnsberg und Schmallenberg an und schaffte dort den Sprung in den jeweiligen Stadtrat.

Kontakt:

Die PARTEI HSK

Vorsitzende Sarah Schleicher & Andreas Hövelmann

[email protected]

Bild: Aufnahme des Landesvorstands auf dem Landesparteitag

Fotocredits: Die PARTEI HSK

Quelle: Sarah Schleicher – Die PARTEI HSK

