Es „wirnachtet“ wieder in der Region

Sparkasse Hochsauerland setzt erneut auf lokale Unterstützung

brilon-totallokal: Unter dem Aspekt „gemeinsam da durch“ wird die Sparkasse Hochsauerland auch in diesem Jahr wieder die heimische Wirtschaft fördern und unterstützt somit die Einzelhändler und Gastronomen vor Ort.

Kooperationspartner sind die Werbegemeinschaften der sechs Städte des Geschäftsgebietes, wie: Prima Brilon, Fachwelt Olsberg, Besser-in-Bestwig, Stadtmarketing Winterberg, Gewerbe- und Verkehrsverein Medebach sowie alle Hallenberger Geschäfte.

Unter dem Motto #wirnachten startet am 01. Dezember 2021 ein großes Gewinnspiel. Bis Heiligabend wird täglich von der Sparkasse Hochsauerland ein Einkaufsgutschein über 100 Euro von den örtlichen Werbegemeinschaften und Geschäften aus Hallenberg verlost.

Um gewinnen zu können, müssen lediglich Einkaufsbelege ab 20 Euro bei der Sparkasse in dem digitalen Lostopf hochgeladen werden. Eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe findet man auf www.sparkasse-hochsauerland.de/wirnachten

Da auf die Verlosung eines Hauptpreises erneut verzichtet wird, werden 6 Vereine, die sich während der Pandemie für besondere Projekte und Hilfsbedürftige vor Ort eingesetzt haben, mit Spenden von jeweils 300 Euro berücksichtigt: Kunterbunt e. V. in Brilon; Kolpingjugend in Bigge; Aktion „Weihnachten im Schukarton“ in Deifeld; Caritas-Konferenz Christkönig Bestwig für die Kleiderkammer; Hospizinitiative Hallenberg/Winterberg e. V. und Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums e. V. in Winterberg.

„Wir wünschen allen auf diesem Wege viel Freude bei den Weihnachtseinkäufen in unserer Region und dazu eine Portion Glück bei unserem Gewinnspiel“, so Sparkassendirektor Ingo Ritter.

Bild: Stephan Hellwig vom Gewerbe u. Verkehrsverein Medebach mit Filialleiter Martin Gerbracht; Christian Leiße von Prima Brilon mit Sparkassendirektor Ingo Ritter; Filialleiter Andreas Mause und Holger Schnorbus (allg. Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Hallenberg); Privatkundenberater Dominik Harbeke und Nicole Müller (Stadtmarketing Winterberg); Filialleiterin Cathrin Klamandt und Bernadette Kimmlinger von der Fachwelt Olsberg; Olaf Badelt, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Bestwig mit Filialleiter Dieter Püttmann

Fotocredits: © Sparkasse Hochsauerland

Quelle: Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon