Zeugen gesucht

Dreister Ladendieb im Aldi-Markt in Bestwig

brilon-totallokal: Bestwig: Am 18. November kam es gegen 20 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Aldi-Markt in der Straße Borghausen. Der Täter soll mit einem gefüllten Einkaufswagen aus dem Laden gelaufen sein. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: – männlich – ca. 170 cm groß – schlank – schwarze Jogginghose – schwarzer Kapuzenpullover mit weißen Streifen – Vollbart – südländisches/osteuropäisches Aussehen

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon