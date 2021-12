Kinder- und Jungendtanz

Selbstbehauptungskurs beim TSC Olsberg e.V.

brilon-totallokal: Olsberg: Die im Sommer neu eingeteilten Gruppen für Kinder und Jugendliche finden starken Anklang. So ist die neue Gruppe für Kinder ab dem ersten Schuljahr schon fast wieder voll besetzt.

Zu diesem zufriedenstellenden Fazit kommt der Vorstand des TSC Olsberg und freut sich zusammen mit den Gruppenleiterinnen Nicole Köster/Nora Hertwig und Emily Menke/Gesa Thiel.

Das nächste Ziel für unseren Tanznachwuchs ist das Deutsche Tanzsportabzeichen. Die Abnahme ist am 17.12.2021 in den Trainingsräumen.

Des Weiteren wurde im August schon ein erneuter Termin für einen Selbstbehauptungskurs festgelegt. Dieser fand am 20.11.2021 in den clubeigenen Räumen statt. Trainiert wurden die Kinder und Jugendlichen hier u.a. in dem Umgang mit der Situation einer unerwünschten Annäherung oder auch das Verhalten bei Cybermobbing/Cybergrooming und wie Gefahren erkannt/gebannt werden können.

Einen herzlichen Dank vom Vorstand und den Teilnehmer/innen an die Kursleiterin

