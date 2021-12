Wir läuten den Advent ein! – Am 2. Dezember (Donnerstag) von 11-17 Uhr

brilon-totallokal: Brilon: Der Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener freuen sich auch in diesem Jahr, an der Aktion der evangelischen Kirchengemeinde teilnehmen zu dürfen.

Tag für Tag erstrahlt ein weiteres Briloner Fenster in der Stadt und grüßt seine Besucher.

Eine besondere Überraschung hat sich der Heimatbund Semper Idem in diesem Jahr einfallen lassen. Das Museumskläppchen öffnet sich tatsächlich von 11-17 Uhr und möchte mit euch den Advent einläuten. Denn was vielleicht viele gar nicht wissen, das Museum besitzt auch eine Glockenabteilung und diese kann am 2.Dezember 2021 kostenlos besucht werden. Notwendig dafür ist ein 2G-Nachweis, für Kinder ist dieser nicht erforderlich.

Mit kleinen Glöckchen wird anschließend der Tannenbaum im Museumsgarten geschmückt. Wer möchte, kann einen Wunsch an seine Glocke schreiben. „Der Wunsch wird mit dem Wind und dem Läuten der Glocke hinauf in den Himmel getragen,“ so die Idee, die aus einem japanischen Brauch entstanden ist.

