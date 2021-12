eezy.nrw kommt

Neuer landesweiter eTarif macht Bus- und Bahnfahren leichter

brilon-totallokal: Am 1. Dezember 2021 startet im öffentlichen Nahverkehr in NordrheinWestfalen flächendeckend der neue eTarif „eezy.nrw“: Damit gibt es erstmalig einen verbundübergreifenden elektronischen Tarif für Bus und Bahn, bei dem Fahrten nur per App gebucht und per Luftlinienkilometer abgerechnet werden. Tarifgrenzen spielen bei „eezy.nrw“ keine Rolle mehr. Der neue eTarif ergänzt das bekannte und bewährte Ticket- und Tarifangebot der Verkehrsverbünde und Tarifgemeinschaften.

„Tippen, einsteigen, losfahren, fertig! Bus- und Bahnfahren wird mit „eezy.nrw“ auf dem Smartphone genauso einfach wie es klingt“, so Verkehrsministerin Ina Brandes. „Nordrhein-Westfalen ist das erste Bundesland mit einem landesweit einheitlichen eTarif! Wir wollen die Qualität des Bus- und Bahnfahrens weiter steigern, weil der öffentliche Nahverkehr das Rückgrat sauberer Mobilität ist. Dazu gehört ab sofort ein echter digitaler Tarif, der es noch leichter macht, auf Bus und Bahn umzusteigen und das Auto stehen zu lassen. Das Land fördert den Start von „eezy.nrw“ mit 100 Millionen Euro im Rahmen unserer ÖPNV-Offensive.“

Wie funktioniert „eezy.nrw“ und was kostet die Fahrt im eTarif?

Mit „eezy.nrw“ gehört die Suche nach dem passenden Tarif im Internet oder am Fahrkartenautomaten der Vergangenheit an: Wer ab dem 1. Dezember den eTarif bucht, muss nur unmittelbar vor dem Einstieg in Bus und Bahn auf dem Smartphone die mobil.nrw-App öffnen und dort auf einen „Check In“-Button tippen. Unterwegs wird ein QR-Code auf dem Bildschirm für die Ticketkontrolle angezeigt. Bei der Ankunft am Ziel checken Fahrgäste einfach per Fingertipp wieder aus der App aus. Fertig.

Abgerechnet wird nach dem finalen Halt per App:

Der Ticketpreis für die zurückgelegte Strecke berechnet sich aus einem Grundpreis plus den Luftlinienkilometern zwischen Start und Ziel.

Verläuft die Luftlinie durch mehrere Tarif- oder Verbundräume, werden die Preise für die Luftlinienkilometer je Verbundraum einfach addiert.

Der Grundpreis für verbundübergreifende Fahrten liegt bei 1,60 Euro. Der Luftlinienkilometerpreis liegt bei etwa 24 Cent. Für Fahrten mit „eezy“ innerhalb des WestfalenTarifs beträgt der Grundpreis 1,40 Euro. Der angefangene Luftlinienkilometer kostet 27 Cent. Damit liegt der Preis für beispielsweise eine Fahrt von Münster Hauptbahnhof nach Paderborn Hauptbahnhof bei 23,27 Euro. Der Preis setzt sich zusammen aus dem Grundpreis von 1,40 Euro sowie dem Preis je angefangenem Luftlinienkilometer, also 27 Cent x 81 Kilometer. Ein EinzelTicket im „klassischen“ Tarif kostet für die Strecke 23,80 Euro.

Für den elektronischen Tarif sind Maximalpreise festgelegt. So zahlen Kunden für NRW-weite Fahrten innerhalb von 24 Stunden nie mehr als 30 Euro. Für Fahrten innerhalb des WestfalenTarifs beträgt der Maximalpreis 25 Euro. Da alle bekannten, klassischen Tarife bestehen bleiben, werden Bus- und Bahnfahrten für niemanden teurer.

In den nächsten Wochen wird der neue eTarif ebenfalls in die verschiedenen Apps der Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen integriert. Hinter „eezy.nrw“ steht mobil.nrw, die Gemeinschaftskampagne des Verkehrsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, der Verkehrsunternehmen, Zweckverbände, Verkehrsverbände und -gemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Der eTarif „eezy.nrw“ ist ein zusätzlicher Beitrag zur Gestaltung einer umweltfreundlichen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilität für die Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Hintergrund ÖPNV-Offensive

Das Land Nordrhein-Westfalen hat 2019 eine ÖPNV-Offensive mit einem Volumen von aktuell 3 Milliarden Euro bis 2031 aufs Gleis gesetzt. Davon profitieren Städte und ländliche Regionen: Unter anderem steht 1 Milliarde Euro für ein Systemupgrade, das heißt für die Grunderneuerung von Stadt- und Straßenbahnnetzen, zur Verfügung. 310 Millionen Euro werden für das Programm „Robustes Netz“ gemeinsam mit der Deutschen Bahn für mehr Pünktlichkeit im Nahverkehr investiert. 120 Millionen Euro stehen für On-Demand-Verkehre (ÖPNV auf Abruf), 100 Millionen Euro für regionale Schnellbuslinien zur Verfügung und 100 Millionen Euro zur Einführung des neuen eTarifs. Allein 600 Millionen Euro stehen zudem für die Kofinanzierung von Bundesmitteln zum Ausbau des Schienennetzes, für Reaktivierungen und Elektrifizierungen zur Verfügung. Zudem stellt das Land 2022 34 Millionen Euro zur Förderung von Planungsleistungen für notwendige Stadtbahnund Eisenbahninfrastrukturprojekte bereit, damit Kommunen und Aufgabenträger des

ÖPNV schneller und besser Bundesmittel für geplante Schienenprojekte abrufen können.

Statements zur Einführung des NRW-weiten eTarif aus dem WestfalenTarif

Matthias Hehl und Odilo Enkel, Geschäftsführer der WestfalenTarif GmbH

„Mit „eezy“ schaffen wir gerade auch für unsere potenziellen Fahrgäste in Westfalen einen einfachen Zugang zu Bus und Bahn. Die Buchung per Smartphone und transparente Entgelt-Abrechnungen sind bereits in anderen Bereichen an der Tagesordnung, und das erwarten Kunden zu Recht auch von uns. „eezy“ richtet sich im ersten Schritt an die Kunden im Gelegenheitsverkehr, aber wir wollen diese Innovation weiterentwickeln. Auch unsere Stammkunden sollen profitieren. Die Digitalisierung im Nahverkehr startet also gerade.“

Joachim Künzel, Geschäftsführer Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)

„Mit der App „mobil.nrw“ über die der eTarif eezy verfügbar ist, bringen wir nicht nur den SPNV, sondern gesamtheitlich gesehen auch die multimodale Vernetzung von Verkehrsträgern im Umweltverbund voran. Mit „Mobility-as-a-Service“ (MaaS NRW) sollen zukünftig, entlang der intermodalen Wegekette, weitere Verkehrsmittel über eine App gebucht und abgerechnet werden können. Da wollen wir hin. Daher ist der eTarif und die digitalen Systeme auch ein Teil von MaaS NRW und der erste Schritt in eine nachhaltigere Mobilität.

