Öffentliche Ringvorlesung Wirtschaftspsychologie

brilon-totallokal: Am 9. Dezember startet die Fachhochschule Südwestfalen eine öffentliche Online-Ringvorlesung zu Aspekten aus der Wirtschaftspsychologie. Drei Mescheder Professoren und eine Professorin erklären anschaulich und allgemeinverständlich Themen wie charismatisch-visionäre Führung, Nudging, Coaching oder die individuelle Irrationalität von Vertrauen.

Der erste Vortrag beginnt am 9. Dezember um 18 Uhr mit dem Titel: „Don’t start with why! Charismatisch-visionäre Führung in Südwestfalen“. Prof. Dr. Ralf Lanwehr analysiert das Erfolgsrezept von Simon Sinek, einem der bekanntesten Management-Influencer der Welt. Mithilfe seines „Golden Circle“ erläutert dieser entlang griffiger Anekdoten, warum eine gemeinsame Vision wichtig ist (Why), wie Ziele damit zusammenhängen (How) und was das mit Handlungsleitsätzen zu tun hat (What). Aber funktioniert das auch? Und was soll man damit nun konkret anfangen? Welche Methoden kann man nutzen, um ein Team für neue Ideen zu begeistern?

Der Schlüssel dazu ist laut Managementprofessor Ralf Lanwehr ein charismatisch-visionäres Auftreten. „Dazu muss man nicht so extrovertiert sein wie Jürgen Klopp oder so heilig wie Mutter Theresa und schon gar nicht so autoritär wie Donald Trump“, so Lanwehr. Doch Charisma sei auch kein Gottesgeschenk, das Menschen einfach so in die Wiege gelegt werde. Entgegen landläufiger Auffassung lasse sich Charisma sehr gezielt erlernen, trainieren und steuern. „Das ist sinnvoll, da Charisma der wirksamste Hebel ist, um auf die Dynamiken einer Gruppe einzuwirken, Ziele zu formulieren und die Leute für neue Ideen zu begeistern“ meint Lanwehr. Das alles will er in seinem Vortrag nicht staubtrocken, sondern unterhaltsam, praxisnah und vor allem so erklären, dass sich entlang griffiger Beispiele direkt nutzbare Tipps ableiten lassen.

Die Vorträge finden über ein Videokonferenz-System statt. Der Zugang ist ohne Anmeldung und kostenlos möglich. Mehr Informationen und Login-Daten unter www.fh-swf.de/cms/aktuelles.

Zur Person:

Ralf Lanwehr ist seit 22 Jahren als Berater, Trainer und Coach unterwegs und Professor für Management an der Fachhochschule Südwestfalen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Themen Führung und Transformation. In der Wirtschaft kooperiert er mit Firmen wie BMW, RWE, und SAP auf Vorstandsebene. Fußball ist bei ihm eine besondere Branchenspezialisierung. Er coacht Cheftrainer aus der Bundesliga, berät die Geschäftsführungen von Profivereinen und leitet für den DFB die Weiterbildungen von Bundesligatrainern und -managern.

