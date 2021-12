Schön ist´s im Winter – Konzert am 5.12.2021 abgesagt

Konzert am 5.12.2021 abgesagt

brilon-totallokal: „Schön ist´s im Winter“ – Unter diesem Motto haben die Altenbürener Sängerfreunde 1979 zum Konzert am 5. Dezember 2021 in die Schützenhalle in Altenbüren eingeladen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie wird das Konzert leider nicht stattfinden können.

Wir hoffen, alle Chorfans im nächsten Jahr wieder mit unserem Gesang erfreuen zu können.

Quelle: Altenbürener Sängerfreunde 1979

