Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon bekommt eine neue Wehrleitung und neues Equipment

Die Briloner Feuerwehr hat in einer Feierstunde eine neue Leitung erhalten und gleichzeitig zwei neue Feuerwehfahrzeuge in den Einsatzdienst übernommen.

brilon-totallokal: Brilon: Der Leiter der Feuerwehr Wolfgang Hillebrand begrüßte zum diesem besonderen Anlass Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Vertreter von Rat und Verwaltung, Pastor Drees und Pfarrer Müller, Abordnungen der Feuerwehren und die Leiter der Feuerwehren aus Stadt und Umkreis sowie Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck und den stellv. Kreisbrandmeister Uwe Schwarz.

Zunächst wurden die beiden neue Feuerwehrfahrzeuge an die Feuerwehr übergeben. Nach der evangelischen und katholischen kirchlichen Segnung der neuen Fahrzeuge durch Ansgar Drees und Rainer Müller übergab Bürgermeister Dr. Bartsch den symbolischen Fahrzeugschlüssel an die Feuerwehr. Er erläuterte den Beschaffungsvorgang und die erforderlichen Ausschreibungen und wünschte der Feuerwehr allzeit eine gute Fahrt und auch Rückkehr von den Einsätzen.

Der Löschzug Brilon erhält ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20. Das Fahrzeug dient der Sicherstellung des Brandschutzes im gesamten Stadtgebiet. Mit dem neuen HLF wird ein vorhandenes Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12) aus dem Jahr 1994 ersetzt. Das HLF ist das erstausrückende Fahrzeug bei Bränden, Verkehrsunfällen, Menschenrettungen, Brandmeldeanlagen und sonstigen Einsätzen. Es hat eine zulässige Gesamtmasse von 18 t, die Motorleistung beträgt 340 PS. Ausgerüstet ist es mit einem Löschwassertank von 2.000 Litern und einem Schaummitteltank mit 150 Litern. Die Feuerlöschkreiselpumpe liefert maximal 3.000 l/min bei 10 bar, die Besatzung besteht aus neun Personen. Es ist weiter mit einer umfassenden Ausrüstung ausgestattet. Nach der Auftragsvergabe im Mai 2019 konnte das Löschfahrzeug nach 25 Monaten im Juni beim Hersteller Schlingmann in Dissen übernommen werden. Die Kosten des HLF 20 betrugen 406.867,19 Euro. Es wurde über zwei Haushaltsjahre finanziert. Rund 280.000 Euro kamen aus der Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

Als zweites Fahrzeug wurde ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft. Bei dem MTF handelt sich dabei um ein Einsatzfahrzeug, welches vorrangig zum Transport von Personal dient. Es basiert auf einem konventionellen Kleinbus und ist mit Funk, Blaulicht und Martinshorn ausgestattet. Die Besatzung besteht aus bis zu neun Personen. Das Fahrzeug dient stadtweit zur Einsatzunterstützung und zum Personaltransport zum Zentrum für Feuerschutz in Meschede. Dort werden regelmäßig Belastungsübungen und Lehrgänge abgehalten. Es wird daneben durch die Jugendfeuerwehr genutzt. Die Neubeschaffung wurde am Ende 2019 öffentlich ausgeschrieben. Nach der Auftragsvergabe im Dezember 2019 konnte es im Februar 2021 beim Hersteller Schäfer Obererdingen abgeholt werden Es hat eine zulässige Gesamtmasse 3,5 t und eine Motorleistung von 178 PS. Zur Absicherung von Einsatzstellen werden verschiedene Verkehrssicherungsmaterialien mitgeführt. Die Kosten des MTF betrugen 68.878,71 €.

Wolfgang Hillebrand bedankte sich herzlich bei Rat und Verwaltung für die Bereitstellung der erforderlichen Mittel. Mit den beiden neuen Fahrzeugen wird für die Bürger der Stadt das notwendige Einsatzmittel zur Hilfeleistung bereitgestellt.

Im Anschluss an die Fahrzeugübergaben wurde die neue Leitung der Feuerwehr Brilon in ihr Amt eingeführt. Wolfgang Hillebrand gab dazu nach 12Jahren als Leiter der Feuerwehr die Leitung an seinen bisherigen Stellvertreter, Stadtbrandinspektor Thomas Bauerfeind (49) aus Alme ab. Der zweite Stellvertreter, Wilfried Göbel, schied ebenfalls nach 12 Jahren als stellvertretender Leiter der Feuerwehr nun aus seinem Amt aus. Als neue stellvertretende Leiter der Feuerwehr wurde Andreas Becker (Brilon) und Manuel Henke (Wülfte) bis zu Absolvierung der noch abzuleistenden Laufbahnlehrgänge zunächst kommissarisch ernannt. Das entsprechende Anhörungs- und Wahlverfahren wurde durch den Bürgermeister im Spätsommer durchgeführt.

Bürgermeister Bartsch bedankte sich im Namen von Rat und Verwaltung ganz herzlich für die geleistete hervorragende ehrenamtliche Arbeit der letzten Jahre. Unter der Amtszeit der bisherigen Wehrleitung wurde die Feuerwehr in der Vergangenheit gut ausgerüstet und auch für die Zukunft gut aufgestellt. Wolfgang Hillebrand gab abschließend einen kleinen Rückblick über die vergangenen Jahre als Leiter der Feuerwehr. Er bedankte sich dabei nochmals für die sehr gute Unterstützung von Rat und Verwaltung bei der Beschaffung von Fahrzeugen oder den baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern und auch bei den Feuerwehrleuten für die gute Zusammenarbeit.

Zum Abschluss wurde Wolfgang Hillebrand für sein langjähriges besonderes Engagement von Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck und dem stellv. Kreisbrandmeister Uwe Schwarz mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. Neben 12 Jahren als Leiter der Feuerwehr war er zuvor 10 Jahre stellvertretender Leiter und auch Löschgruppenführer der Löschgruppe Scharfenberg.

Hinweis: Die Veranstaltung fand im November unter der „3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet)“ statt.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon