Erweiterung des Kindergartens Altenbüren übergeben

brilon-totallokal: Brilon/Altenbüren: „Komm bau ein Haus, dass uns beschützt; pflanz einen Baum der Schatten wirft“ sangen die Steinbergstrolche des Kindergartens in Altenbüren zu Beginn der kleinen Einweihungsveranstaltung, bei der der Anbau im Beisein der Kinder und Erzieherinnen, von Vertretern aus Rat und Verwaltung der Stadt Brilon, den Vorsitzenden des Sozialausschusses und des Ausschusses für Planen und Bauen und den Vertretern der örtlichen Vereine und Verbände offiziell übergeben wurde. Das Haus war fertig gebaut, den Baum, einen Apfelbaum hatten die Leiterin des Kindergartens, Katrin Sommerkamp, und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch kurz vorher auf der Kindergartenwiese gepflanzt. Am Nachmittag konnten sich alle Interessierten bei einem Tag der offenen Tür über die neuen Räumlichkeiten informieren.

Der Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales u. Senioren hatte am 23.01.2018 den Beschluss zu Erweiterung gefasst. Im Mai 2020 rollten dann, sehr zur Freude der Kinder, die ersten Bagger an. Bis zum Januar 2021 wurde der erste Bauabschnitt und nun der zweite Bauabschnitt fertiggestellt. Der Kindergarten wurde im Obergeschoss um eine dritte Gruppe mit Schlafraum sowie Wickelraum und im Erdgeschoss um einen neuen Bewegungsraum, WC, einen Ruhe- und einen Differenzierungsraum mit Nebenräumen erweitert. Insgesamt stehen nun rund 300 qm erweiterte Nutzfläche und damit insgesamt 583 qm zur Verfügung.

Kindergartenleiterin Katrin Sommerkamp bedankte sich bei allen Anwesenden, insbesondere der Bauleitung für die guten planerischen Ideen der Erweiterung und die Leitung. Gerade der Umbau im laufenden Betrieb bedeutete eine besondere Herausforderung. Während der Bauzeit konnten sich die Kinder immer wieder selbst vom guten Fortgang der Bauarbeiten ein Bild machen und so auch interessante Einblicke in die verschiedenen Handwerkberufe nehmen. Bauhelm und Handwerkszeuge gehören nun zur Grundausstattung der Kinder, in der sie sich natürlich auch präsentierten.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch wies darauf hin, dass in Zeiten des Klimawandels durch die Erweiterung in Holzbauweise ein richtungsweisendes Bauwerk erstellt wurde. Als Stadt des Waldes kann die Stadt Brilon so den Rohstoff Holz klimaschonend einzusetzen. Zukünftig sorgt darüber hinaus eine Solaranlage auf dem Dach dafür, dass der gesamte Energiebedarf der Tagesstätte gedeckt wird. Sein Dank ging ebenfalls an die Mitarbeiter der verschiedenen Fachabteilungen der Stadt Brilon. Insgesamt erfolgten 32 Ausschreibungen der Handwerksleistungen, 21 Firmen und mehrere Fachplaner waren beteiligt. Auch Ortsvorsteher Volker Dietrich freute sich über den erweiterten Kindergarten, der „ein Schmuckstück geworden“ sei. Für die weitere Ausstattung überreichte er einen Scheck aller Altenbürener Vereine.

Nach der Umgestaltung ist der Kindergarten für die Zukunft gut gerüstet und die pädagogische Arbeit wird wesentlich erleichtert. Er bietet nun Platz für drei Gruppen mit insgesamt 53 Kindern von ein bis sechs Jahren. In Altenbüren werden dabei alle drei Gruppenformen nach dem Kinderbildungsgesetz angeboten.

Insgesamt wurden rund 1,1 Mio. Euro investiert, 390.000 Euro kamen als Zuwendung von Bund und Land.

Bild: Steinbergstrolche mit ihren Erzieherinnen v.l. Heike Gödde, Martina Dossena, Katrin Sommerkamp – Leitung – und Simone Steffens

Quelle (Text & Bild): Kindergarten Altenbüren

