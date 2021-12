Gefahrenabwehr

Bezirksbrandmeister und Stellvertreter für weitere Amtszeit bestätigt

brilon-totallokal: Arnsberg: Für eine weitere Amtszeit erhielten gestern (1.12.) Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck (Winterberg) und der stellvertretende Bezirksbrandmeister Ludger Schlinkmann (Arnsberg) ihre Ernennungsurkunden von Regierungspräsident Hans-Josef Vogel. Die Amtszeit als Ehrenbeamte auf Zeit beträgt sechs Jahre und beginnt am 1. Januar 2022.

Vorangegangen war eine gesetzlich vorgeschriebene Anhörung der sieben Kreisbrandmeister des Regierungsbezirks Arnsberg. Diese sprachen dem Team Wiedenbeck/Schlinkmann erneut ihr Vertrauen aus.

Die Bezirksbrandmeister sind erfahrene Feuerwehrführungskräfte und üben ihre derzeitigen Funktionen auf Bezirksebene bereits seit 2016 erfolgreich aus. Sie unterstützen ehrenamtlich die Bezirksregierung bei der Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren und über die Pflichtfeuerwehren in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr im Regierungsbezirk Arnsberg. Weiterhin beraten sie die Bezirksregierung in fachlichen Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehren und führen Überprüfungen, Besichtigungen und Dienstbesprechungen durch. Ebenso nehmen sie an Übungen teil und sind bei größeren Einsätzen vor Ort.

Bild: Regierungspräsident Hans-Josef Vogel, Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck, stellvertretender Bezirksbrandmeister Ludger Schlinkmann, Beatrix Blumenkemper (zuständige Hauptdezernentin der Bezirksregierung)

Fotocredits: Bezirksregierung Arnsberg

Quelle: Bezirksregierung Arnsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon