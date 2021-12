Restkontingent HuberTaler beim Briloner Weihnachtsmarkt

Die allerletzten Hubertaler werden unter dem Rathausbogen verkauft

brilon-totallokal: Brilon: Beim Briloner Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 04.12.2021 werden ab 14 Uhr die allerletzten Hubertaler unter dem Rathausbogen veräußert. Die zweite Aktion des Briloner Gutscheinprogramms wurde dieses Mal auch durch die großzügige Beteiligung der Briloner Unternehmensgruppe BIG SIX möglich, die die Hälfte des beizusteuernden Gesamtbetrages zur Verfügung stellte. Die Sponsoren der Unternehmensgruppe bekamen ein kleines Kontingent an Gutscheinen für ihre Mitarbeiter. Da dieses aber nicht ausgeschöpft wurde, bleibt allen HuberTaler-Interessierten ausschließlich am Samstag die Möglichkeit, die allerletzten Gutscheine zu erwerben. Aufgrund der Beliebtheit des neuen Briloner Zahlungsmittels wird die Stückzahl auf 5 pro Bestellvorgang (Haushalt) begrenzt. Für Dritte können keine Gutscheine gekauft werden.

Zentrales Anliegen dieser Initiative bleibt weiterhin die Sicherung der Einzelhandelsstrukturen in Brilon.

Die Stadt Brilon hofft darauf, dass die Gutscheine zeitnah in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden, damit bis zum Jahresende erneut 250.000 € Kaufkraft in die Briloner Geschäfte gelenkt werden.

Quelle. Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon