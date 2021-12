Raus aus der Blase

Digitaler Dialog zum Thema Corona

brilon-totallokal: Digitaler Dialog zum Thema Corona, Schutzmaßnahmen und Impfung mit dem heimischen EU-Parlamentarier und Arzt Dr. Peter Liese und dem Intensivmediziner und Leiter der Corona-Station an der Uni-Klinik Düsseldorf PD Dr. Timo Brandenburger.

In den letzten Wochen ist die Zahl der Corona-Infizierten und leider auch der Patienten auf den Intensivstationen dramatisch angestiegen. Intensivmediziner halten drastische Einschränkungen zum Schutz vor einer Überlastung des Gesundheitswesens für notwendig. Weshalb Bund und Länder nun reagiert haben. Viele Menschen haben sich bereits impfen lassen und warten jetzt dringend auf ihre Booster-Impfung. Aber es gibt auch einen nicht kleinen Teil der Bevölkerung, der die Corona-Maßnahmen für übertrieben oder unnötig hält und wiederum einen teilweise deckungsgleichen Teil, der die Impfung ablehnt oder sich zu mindestens Sorgen macht. Der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete und gesundheitspolitischen Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten), Dr. Peter Liese wirbt für strenge Schutzmaßnahmen und eine Impfung als einzig langfristige Lösung.

Obwohl er von dieser Position überzeugt ist, möchte er auch mit Kritikern ins Gespräch kommen. An der Veranstaltung nimmt auch der gebürtige Siegerländer PD Dr. Timo Brandenburger, Intensivmediziner und Leiter der Corona-Station an der Uni-Klinik Düsseldorf, teil. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Menschen, – die von der Gefahr durch Corona und von der Impfung überzeugt sind, aber im Bekanntenkreis viele Zweifler kennen, – die sich unsicher sind und noch mehr Informationen brauchen, und die, – die Maßnahmen für übertrieben halten und die Impfung für gefährlich, aber auch darüber ins Gespräch kommen wollen.

Der digitale Dialog zum Thema „Corona, Schutzmaßnahmen und Impfung“ findet am Freitag, 10.12.2021 um 18.00 Uhr statt. Anmeldung per E-Mail unter [email protected]

