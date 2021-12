Die 38. Briloner Chronik ist da

Das Jahr 2021 auf 224 Seiten

brilon-totallokal: Brilon: Die 38. Briloner Chronik ist im gewohnten Umfang von 224 Seiten ab sofort in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Buchhandlung Prange in der Friedrichstraße, in der Lottoannahmestelle Starke Schallehn am Marktplatz, bei Starke Schöpper in der Volksbankpassage, in allen Dorfläden der Dörfer, der Blumendeele in Alme, im Bauernladen Hillebrand, bei Getränke Bergmann, im Museum Haus Hövener, an dem Stand in der Volksbankpassage, am Empfang des Krankenhauses Maria-Hilf, im Hit – Zeitschriftenkiosk sowie bei dem Chronisten für 12 Euro erhältlich.

Die Briloner Chronik ist ein Lesevergnügen durch das Jahr 2021 mit Umwegen und Abstechern durch die Vergangenheit. Dafür hatte der Autor Winfried Dickel neue Ideen. Er entwickelte die Briloner Chronik weiter. Immer, wenn im Chroniktext ein QR-Code in einem Bild erscheint, kann man mit der Handykamera den QR-Code erfassen, ohne ihn zu fotografieren. Dort sind zu besonderen Ereignissen geschichtliche oder sonstige Informationen als kleine Filme oder an anderen Stellen als Bilderserien hinterlegt. An anderen Textstellen erscheint die Huberta-Karikatur von Norbert Planken. Unser Stadtesel hat geschichtliches Wissen zum Nachlesen erforscht und aufgeschrieben. Huberta transportierte in früheren Zeiten lebensnotwendige Dinge, heute transportiert sie Geschichte und Geschichten.

Lassen Sie sich überraschen! Die Bücher der Chronik-Reihe ist die Geschichte der Stadt Brilon und der 16 Dörfer Tag für Tag in Wort und Bild von 38 Jahren mit 13.879 Tagen auf über 7.980 Seiten mit 31.920 Abbildungen.

Viel Vergnügen bei der Reise durch das Jahr 2021 mit Umwegen und Abstechern in die Vergangenheit.

Quelle: Winfried Dickel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon