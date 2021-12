Ne Prise Zimt als wunderbare Einstimmung aufs Fest

Pe Werner präsentiert ihr Weihnachtsprogramm

brilon-totallokal: Brilon: Am Samstag, 18. Dezember 2021 präsentiert Brilon Kultour um 20.00 Uhr ein Konzert mit Pe Werner im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon. Die Sängerin mit der ausdrucksstarken Stimme ist durch ihren Hit „Kribbeln im Bauch“ allen ein Begriff. Sie mischt Elemente aus Pop, Blues, Jazz, Swing und Tango in ihre eigenen Lieder und in die „Pe-sonderen“ Arrangements bekannter Weihnachtsklassiker. So entsteht ein Konzertprogramm voll Hörgenuss mit humorvoll-frechen Texten, wenn sich Pe Werner augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um die Geschenke in letzter Minute, Schneeschipp-Pflicht, Gänsefüllungen sowie Tannenbäume zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung widmet. Dabei bewegt sie sich ausgelassen im Rhythmus über die Bühne oder schlendert durchs Winterwunderland mit tiefsinnig-nachdenklichen Texten und Chansons, die beim Zuhören Gänsehaut erzeugen. Peter Grabinger am Flügel begleitet die Sängerin nicht nur, die beiden verschmelzen als ein Team und bescheren allen Zuhörenden einen besonderen Abend.

Karten gibt es für 28,50 Euro bei der BWT, telefonisch unter 02961-96990, per Mail an [email protected] oder online bei www.ticket-regional.de. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Das Konzert wird unter Einhaltung der Coronaauflagen unter 2G, geimpft oder genesen, mit entsprechendem Nachweis und Lichtbildausweis stattfinden.

Bild: Pe Werner mit ihrem Weihnachtsprogramm „Ne Prise Zimt“

Fotocredits: Steven Habermann

Quelle: Thomas Mester – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

