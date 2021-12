100 € Brilon Einkaufsgutschein für Teilnehmer am Gastro-Job-Speed-Dating

Durch die Veranstaltung selber wurden drei Stellen besetzt

brilon-totallokal: Brilon: Swen Stüber strahlt bei der Überreichung des 100 € Brilon Gutscheins, und er hat gute Gründe dafür. Er war einer der Teilnehmer am ersten Briloner Gastro-Job-Speed-Dating am 19. Oktober. Durch diese Veranstaltung hat er seine neue Arbeitsstelle im Hotel Rech gefunden, dort arbeitet er jetzt in Vollzeit als Küchenhilfe.

Die BWT hatte am Veranstaltungstag eine Verlosung eines 100 € Brilon Einkaufsgutschein für die Personen angekündigt, die durch das Gastro-Job-Speed-Dating einen Job finden und diesen auch mindestens vier Wochen behalten. Insgesamt haben durch das Gastro-Job-Speed-Dating fünf Personen einen Arbeitsplatz in der Gastronomie gefunden. Unter diesen wurde jetzt ausgelost und Herr Stüber hat gewonnen. „Damit haben wir nicht gerechnet.“, so Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, der zusammen mit der heimischen Gastronomie diese Veranstaltung durchgeführt hat. „Eigentlich haben wir gedacht, es ist bekannt, dass in der Gastronomie Arbeitsplätze unbesetzt sind und die potenziellen Bewerber dies auch wissen. Wenn wir nur einen Arbeitsplatz besetzt hätten, wäre es schon ein Erfolg gewesen. Jetzt sind es fünf. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass solche Veranstaltungen einfach wichtig sind, um unkompliziert den Kontakt zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden herzustellen.

Durch die Veranstaltung selber wurden drei Stellen besetzt, zwei weitere im Nachgang. Die Personen haben sich auf Grund der Veranstaltung im Nachgang bei den Betrieben gemeldet.“, so Dülme. Somit konnten insgesamt vier der zehn Betriebe, die am Gastro-Job-Speed-Dating teilgenommen haben, neues Personal einstellen. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir Herrn Stüber dort kennengelernt haben und er jetzt bei uns arbeitet. Er macht seine Sache sehr gut. Für uns war es einfach ein Versuch, am Gastro-Job-Speed-Dating teilzunehmen. Es ist toll, dass die BWT immer wieder neue Ideen entwickelt, um uns als Gastronomie- und Tourismusbetrieb zu unterstützen.“, freut sich Florian Gartner, Inhaber von Hotel Rech. Und was sagt der glückliche Gewinner des Gutscheins zu seinem Glück? „Es ist ein toller Jahresabschluss für mich. Ich freue mich sehr, dass ich hier im Hotel Rech die Chance erhalten habe in der Gastronomie zu arbeiten. Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß und ich freue mich, Teil des Teams zu sein. Den 100 € Gutschein kann ich vor Weihnachten natürlich auch noch gut gebrauchen.“, so Swen Stüber.

Trotz aller Freude über die Lösung des personellen Problems bereitet Corona den Gastronomen Sorgen: „Es finden keine Weihnachtsfeiern statt. Wir hoffen, dass die Menschen trotzdem in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel sich einfach mal etwas gönnen möchten und gut Essen gehen wollen. Wir, und unsere Briloner Gastronomiekollegen, würden uns über den Besuch auf jeden Fall freuen. Und wer wie Herr Stüber einen Job in der Gastronomie sucht, sollte sich einfach bei den Betrieben melden. Viele suchen noch Personal, wie z.B. auch wir.“, so Florian Gartner abschließend.

Bild: Freuen sich zusammen über das erfolgreiche Gastro-Job-Speed-Dating v.l.n.r. Florian Gartner, Inhaber Hotel Rech, Swen Stüber und Wirtschaftsförderer Oliver Dülme

Quelle: BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon