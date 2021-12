eLearning für Einsteiger und Lehrkräfte

Digitale Angebote bei der VHS BMO

brilon-totallokal: Brilon / Marsberg / Olsberg: Digitale Elemente und Lernplattformen können vielfältig eingesetzt werden und den Unterricht auch in Präsenzzeiten optimal unterstützen. In den Online-Kursen der VHS BMO werden Dozenten und Lehrkräfte auf den Einsatz mit eLearning-Elementen vorbereitet.

Am Montag, 13. Dezember, erhalten Einsteiger einen Überblick über neue Wege für Unterricht und Weiterbildung. Der Dozent stellt verschiedene Formen des eLearnings vor und erklärt, wie diese integriert und genutzt werden können.

Am Dienstag, 14. Dezember, erfahren Dozenten und Lehrkräfte, wie sie ihren Unterricht mit TalentLMS, einem digitalen Lernmanagementsystem, organisieren können. Sie erfahren, wie sie dieses System methodisch-didaktisch nutzen können und wie in kurzer Zeit erste Kurse eingerichtet werden können. Auch für Fort- und Weiterbildungsbeauftragte in Unternehmen ist dieser Online-Kurs geeignet.

Beide Online-Angebote finden jeweils von 19 bis 20 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

