Steigerung der Biodiversität

Über 560.000 Euro für Wiedervernässung eines Feuchtwiesenkomplexes in Brilon

brilon-totallokal: Arnsberg / Brilon: 560.834 Euro aus dem Förderprogramm „Grüne Infrastruktur REACT-EU“ des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) konnte die Bezirksregierung Arnsberg der Stadt Brilon jetzt bewilligen.

Gefördert wird die Wiedervernässung des Feuchtwiesenkomplexes Kloßsiepental. Durch die Wiedervernässung wird die Biodiversität gesteigert und ein landesweiter, klimaangepasster Biotopverbund erhalten.

Außerdem soll der siedlungsnahe Bereich als Naturerlebnisraum gestaltet werden. Hierzu werden zwei Rundwege eingerichtet, inklusive einer mobilen hochwasserangepassten Bachquerung.

Ziel von REACT-EU („Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“) als Teil von EFRE ist es, grüne Infrastruktur vorwiegend im urbanen Raum zu entwickeln, zu erhalten und zu verbessern sowie naturtouristische Angebote in NRW zu schaffen.

Quelle: Bezirksregierung Arnsberg

