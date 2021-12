HSK-Impfangebote im Zeitraum 14. Dezember bis 23. Dezember

Kinderimpfungen ab dem 17. Dezember, Booster-Impfung nach 5 Monaten

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises bietet in den nächsten zwei Wochen wieder zahlreiche Angebote zum spontanen Impfen an. Am Samstag (11. Dezember, 14 bis 20 Uhr) können sich die Impflinge im Kulturzentrum Hüsten über frische und kostenlose Waffeln vom DRK freuen. Dazu begrüßen der Hochsauerlandkreis und das DRK alle Interessierten einer Erst, Zweit- oder Boosterimpfung.

Auch der Hochsauerlandkreis wird ab Freitag, 17. Dezember, Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren anbieten. Die Vorbereitungen dazu haben bereits in der vergangenen Woche begonnen. Derzeit werden die Räumlichkeiten und das Personal – insbesondere Kinderärzte – organisiert und die Terminvergabe im Internet vorbereitet. Dort werden dann auch die entsprechenden Formulare online abrufbar sein. Es ist derzeit noch nicht absehbar, wie viele Dosen von dem Biontech-Kinderimpfstoff das Land NRW dem Hochsauerlandkreis zur Verfügung stellen wird. Die Koordinierende Covid-Impfeinheit bittet, von Nachfragen abzusehen. Sobald die Terminbuchung freigeschaltet wird, erfolgt eine entsprechende Information über die Medien und auf den eigenen HSK-Kanälen (Internet, Facebook, Instagram).

Das Impfteam boostert ab sofort nach frühestens fünf Monaten. Zuletzt betrug die Karenzzeit fünf Monate und zwei Wochen.

Folgende Termine finden bis Weihnachten statt, ohne eine vorherige Terminvereinbarung und lange Wartezeiten:

Jede Woche von Mittwoch bis Samstag, 14- 20 Uhr, Kulturzentrum Arnsberg-Hüsten, Berliner Platz 5.

Jeden Montag (12-18 Uhr) und Dienstag (09-15 Uhr) Sundern-Westenfeld, Schützenhalle, Westenfelder Str. 23.

14.12.2021 Bestwig, Schützenhalle Velmede, Bundesstr. B7, Nr. 104, 12- 18 Uhr (Achtung: geänderte Adresse)

15.12.2021 Bestwig, Schützenhalle Velmede, Bundesstr. B7, Nr. 104, 09-15 Uhr (Achtung: geänderte Adresse)

14.12.2021 Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27, 12-18 Uhr

15.12.2021 Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27, 09-15 Uhr

16.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12-18 Uhr

17.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 08-20 Uhr

16.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 12-18 Uhr

17.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 08-20 Uhr

20.12.2021 Eslohe-Reiste, Schützenhalle, Marktweg 1, 12-18 Uhr

21.12.2021 Eslohe-Reiste, Schützenhalle, Marktweg 1, 09-15 Uhr

20.12.2021 Hallenberg, Stadthalle, Bangenstraße 16, 12-18 Uhr

21.12.2021 Hallenberg, Stadthalle, Bangenstraße 16, 09-15 Uhr

22.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12-18 Uhr

23.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 08-20 Uhr

22.12.2021 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37,12 – 18 Uhr

23.12.2021 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 08-20 Uhr

Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und ggf. die Impfmappe mit den Unterlagen der 1. bzw. 2 Impfung. Um den Prozess zu beschleunigen, bitte vorab unter dem Link: www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html den Aufklärung-, Einwilligung- und Anamnesebögen zum vorgezogenen Ausfüllen herunterladen und zum Impftermin mitbringen.

Weitere Termine und Infos können unter www.hochsauerlandkreis.de nachgelesen werden.

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

