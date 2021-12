Musikverein Madfeld verschiebt Jahreskonzert in den nächsten Frühling

Der Musikverein Madfeld verschiebt sein alljährliches Weihnachtskonzert.

brilon-totallokal: Madfeld: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie sieht der Verein sich in der Pflicht zur Kontaktreduzierung beizutragen. Somit finden aktuell keine Proben mehr statt. Das Jahreskonzert, welches am Samstag vor Heiligabend stattfinden sollte, wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 nachgeholt. Der genaue Termin wird frühzeitig bekannt gegeben. Die Zuhörer können sich dann auf ein abwechslungsreiches Programm, mit Best-Of Stücken der letzten 60 Jahre des Musikvereins freuen. Highlights wie Abba Gold, der Tanz der Vampire, Jambo Africa und die lustigen Dorfschmiede werden unter der Leitung von Willy Finger erklingen. Außerdem wird die Wedding Suite, komponiert von Matthias Rudolf, erneut gespielt. Die Musikerinnen und Musiker blicken zuversichtlich in das neue Jahr und freuen sich darauf den Zuhörern musikalisch den Frühling einzuleiten. In der Vorweihnachtszeit müssen die Madfelder und Madfelderinnen aber nicht komplett auf Musik verzichten. An den Adventssonntagen spielt der Verein Weihnachtslieder an unterschiedlichen Standorten im Dorf sofern die Pandemie es zulässt.

