Nach erstem erfolgreichen „Testbetrieb“: kleiner Start in vier Gebieten

Um die 15 Lifte könnten am Wochenende laufen – erste Loipe gespurt

winterberg-totallokal: Winterberg: Zwei Wochenenden im „Testbetrieb“ hat das erste Skigebiet bereits hinter sich gebracht. Am Wochenende sollen weitere Ski- und Rodellifte hinzu kommen. Auf gut 15 Lifte in vier Skigebieten könnte das Angebot wachsen. Ein paar Loipenkilometer sind ebenfalls gespurt. Die Betreiber hoffen auf ein größeres Angebot für ihre Gäste in den Weihnachtsferien.

Skifahren

Mit drei Skiliften ist das Skiliftkarussell Winterberg bereits in die Saison gestartet. Nach dem zu erwartenden Schneefall in der Nacht zu Freitag sollen weitere Lifte in weiteren Skigebieten hinzukommen. Im Skiliftkarussell soll das Angebot auf rund zehn Lifte wachsen. Im Skidorf Neuastenberg könnten ein bis zwei Skilifte hinzu kommen. Das Familienskigebiet Sahnehang plant, mit zwei Skiliften an den Start zu gehen. Wo welche Lifte laufen, erfahren Skifahrer und Snowboarder tagesaktuell online. Unter www.wintersport-arena.de wird jeden Morgen neu das Angebot für den jeweiligen Tag eingegeben.

Rodeln

Das Rodelparadies Ruhrquelle ist bereits mit einem Transportband an den Wochenenden geöffnet. Weitere Transportbänder sollen im Skiliftkarussell auf der Kappe und in Neuastenberg hinzu kommen. Rodellifte könnten im Skiliftkarussell an der Astenstraße, im Wintersportpark Sahnehang und im Skidorf Neuastenberg laufen.

Langlauf

Seit Mitte der Woche sind 20 Loipenkilometer für Skating im Loipenskigebiet Girkhausen auf dünner Schneedecke gespurt. Nach Schneefällen können im Laufe des Freitags ein paar Kilometer hinzu kommen. Sollte genug Schnee fallen, wird es in Girkhausen auch Spuren für klassischen Langlauf geben. Auch in Wunderhausen ist eine kleine Skatingrunde auf der Wiese auf dünner Schneedecke fertig.

Loipentickets erhalten Gäste online unter www.nordicsport-arena.de

Auflagen und Empfehlungen

In den Skigebieten, Hütten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Ausgenommen sind Kinder bis 15 Jahre aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht.

Alle Besucher werden kontrolliert. Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereit halten. Kopien können nicht akzeptiert werden.

In den Liften und in allen Wartebereichen herrscht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Schals sind nicht erlaubt.

Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind.

Die Skigebiete empfehlen den Gästen dringend, Key Cards zu nutzen. Diese sind in den Onlineshops der Webseiten einmalig zu bestellen, danach jederzeit wieder aufladbar und in allen Skigebieten mit StarJack Onlineshop nutzbar. Die Key Card ermöglicht direkten Zutritt ins Skigebiet ohne zur Kasse zu gehen. Sie befreit aber nicht von der Kontrolle.

Neue Onlineshops

Das Skigebiet Willingen und das Skiliftkarussell Winterberg haben bereits gute Erfahrungen mit ihren StarJack Onlineshops gemacht. Darum bieten auch das Skidorf Neuastenberg und das Skikarussell Altastenberg diese Shops an. Die Onlineshops unterstützen bei der Besucherbegrenzung und -lenkung. Sie reduzieren zudem Wartesituationen in den Skigebieten und somit Menschenansammlungen.

Gute Erfahrungsbasis

Willingen und Winterberg, haben in der Spätsaison des Winters 20/21 einen unter Einschränkungen geöffnet. Beide Skigebiete hatten sich über den gesamten Lockdown hinweg ständig startbereit gehalten. So war es ihnen möglich zur ungewöhnlich späten Zeit noch Skibeitrieb unter strengen Hygieneauflagen und bei begrenzten Kontingenten anzubieten. Hinzu kam der gute, kalte und lange Winter. So kamen diese beiden Skigebiet auf 30 bis 40 Betriebstage – als einige Skigebiete in ganz Deutschland.

Aufgrund der gemachten Erfahrungen blicken die Skigebiete der Wintersport-Arena Sauerland deutlich entspannter als im Vorjahr der bevorstehenden weißen Jahreszeit entgegen. Sie hoffen auf einen ähnlich guten Winter wie im Vorjahr. Ein Wetter wie in der zurückliegenden Saison wäre ein Garant für wirtschaftlichen Erfolg: Mit 57 Tagen, an denen die Temperatur dauerhaft unter null Grad lag und 67 Tagen mit mindestens 20 Zentimeter Naturschnee war 20/21 beste Winter seit fünf Jahren. Aufgrund des Lockdowns gingen die meisten Skigebiete allerdings leer aus. Die Erlaubnis, im März öffnen zu dürfen, kam für sie zu spät.

Veranstaltungen

30.12. Fackelwanderung im Skigebiet Willingen

31.12. Flutlichtskifahren im Skidorf Neuastenberg

10.-12.12. BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton presented by VELTINS

01./02.01. Eberspächer Rennrodel-Weltcup, Veltins Eisarena

07.-09.01. BMW IBSF Weltcup Bob und Skeleton

13.-16.01. Upländer Winterwandertage in Willingen

21.01. Flutlicht-Party an der Talstation Ettelsberg-Seilbahn

28.01.-30.01.Junioren WM Rennrodeln, Veltins Eisarena

28.-30.01. FIS Skisprung Weltcup in Willingen

06.02. Nostalgie-Skirennen im Skidorf Neuastenberg

12.02. The Takeover 3 // Görls Shred meets Burton Riglet Park, Skiliftkarussell, Kappe

26.-27.02. Rainbow Jam, Postwiesenpark Neuastenberg

Alle Veranstaltungen finden unter Auflagen statt. Änderungen sind vorbehalten

Information: Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 125 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de. Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

