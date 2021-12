Corona-Pandemie: Bezirksregierung Arnsberg beteiligt sich an Impfkampagne

brilon-totallokal: Arnsberg: Über 150 Unternehmen bzw. Marken haben in den vergangenen Tagen ihre Slogans verändert, um gemeinsam für die deutsche Impfkampagne zu werben. Entworfen hat die Kampagne die Berliner Werbeagentur Antoni. Mehr Informationen zu der Aktion erhalten Sie auf der Kampagnenseite unter: https://antoni.de/case/150-brands-against-corona/ (in englischer Sprache). In den Sozialen Medien finden sich die Aktionsbeiträge unter dem auch von der Bundesregierung genutzten #ZusammenGegenCorona.

Auch die Bezirksregierung Arnsberg beteiligt sich an dem gesamtgesellschaftlichen Impfspurt und ruft zum Impfen auf – sei es Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung. Nach Angaben der NRWLandesregierung wurden in der Woche vom 29. November bis 5. Dezember insgesamt über 1,4 Millionen Coronaschutzimpfungen durchgeführt; 1,2 Millionen Auffrischungsimpfungen und rund 250.000 Erst- und Zweitimpfungen.

Quelle: Bezirksregierung Arnsberg (BRA)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon