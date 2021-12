Briloner Stadtforst bietet Weihnachtsbäume an

Weihnachtsbaumverkauf vor der „Guten Stube“ des Heimat- und Schützenvereins Gudenhagen-Petersborn

brilon-totallokal: Brilon: Auch in diesem Jahr bietet der Stadtforstbetrieb den Briloner Bürgerinnen und Bürgern kurz vor Weihnachten wieder Weihnachtsbäume zum Kauf an. Erstmals findet der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Schützenverein Gudenhagen-Petersborn 1956 e.V. auf dessen Gelände in Gudenhagen-Petersborn statt. Zu diesem Schritt wurde sich aufgrund der derzeitigen Pandemielage entschieden, da auf dem Parkplatz vor der „Guten Stube“ des Heimat- und Schützenvereins genügend Platz vorhanden ist und der Vorstand an diesem Tag den Besucherinnen und Besuchern gerne einen Becher Glühwein anbieten möchte. An die Kleinsten ist auch gedacht worden.

Die Nordmanntannen werden in verschiedenen Größen zum Einheitspreis von 18,00 Euro verkauft und zum besseren Transport vor Ort in ein Netz gezogen.

Am Samstag, den 18.12.2021 besteht die Möglichkeit, sich auf dem Gelände des Heimat- und Schützenvereins Gudenhagen-Petersborn für einen schönen Weihnachtsbaum zu entscheiden.

Der Verkauf findet ausschließlich in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt (solange der Vorrat reicht).

Der Stadtforst bittet um Beachtung der an dem Tag bestehenden Corona – Vorschriften, insbesondere Einhaltung der entsprechenden Mindestabstände und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Der Heimat- und Schützenverein Gudenhagen-Petersborn und der Forstbetrieb freuen sich auf viele Interessierte.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon / Bild: AdobeStock 302471792

