Farbenfrohe Einstimmung aufs Fest

Laura Codes zeigt ihren „Nussknacker“ im Lädchen

brilon-totallokal: Brilon: Ins Schaufenster der BWT zieht ein farbenfrohes Werk von Laura Codes ein. Die gebürtige Spanierin, 1977 in Castellón de la Plana geboren, lebt seit 11 Jahren in Brilon. Mit 12 Jahren besuchte sie eine Malakademie und studierte an der Universität in Valencia Industrial Design Engineering. Sie malt seit Kindertagen als Hobby und mit Leidenschaft. Selten greift sie zum Pinsel. Wie auch das von Brilon Kultour präsentierte Bild entstehen die meisten Werke als Fingermalerei mit Acrylfarben auf Leinwand. Im Herbst dieses Jahres stellte sie in der Mitgliederausstellung „Vielfalt“ des Kunstvereins Brilon im Berghaus Stockum aus. Das „18. Kunststück der Woche“ kann bis zum Jahresausklang am 31. Dezember betrachtet werden.

Bild: „Nussknacker“ von Laura Codes für das „Kunststück der Woche“

Fotocredits: Laura Codes

