Mehr Lifte als erwartet: 27 Ski- und Rodellifte liefen rund um Winterberg

Pisten waren gut besucht, Besucher verständnisvoll, Auflagen wurden eingehalten

brilon-totallokal: Winterberg: Das erste „richtige“ Wintersportwochenende der Saison ist gut verlaufen: Auf 27 Ski- und Rodellifte ist das Angebot rund um Winterberg gestiegen. Auflagen, Kontrollen und teils reduzierte Ticketkontingente haben nach Angaben der Liftbetreiber zu einem guten und geregelten Ablauf geführt. Die Besucher seien fast ausnahmslos verständnisvoll gewesen und hätten sich an die Auflagen gehalten.

Mit gut 15 Ski- und Rodelpisten hatten die Touristiker vorsichtig gerechnet. Doch das Wetter meinte es gut mit den Wintersportlern und Liftbetreibern. In der Nacht zu Samstag sanken die Temperaturen so tief, dass die Skigebiete bis in den Morgen hinein teils ergiebig Schnee produziert haben. So meldeten vier Gebiete 27 geöffnete Ski- und Rodelpisten.

Während Skiliftkarussell und Ruhrquelle bereits zwei Wintersportwochenenden erfolgreich unter 2G-Auflagen und freiwilliger Reduzierung der Besucherzahl hinter sich gebracht hatten, öffneten das Skidorf Neuastenberg, das Skigebiet Eschenberg und das Familienskigebiet Sahnehang erstmals in dieser Saison.

Aufgrund der reduzierten Ticketkontingente wurden am Freitagabend einige Ticketarten im Onlineshop des Skiliftkarussells knapp. Doch aufgrund der größeren Liftkapazität konnten die Betreiber am Samstagmorgen weitere Kontingente freischalten. Diese wurden allerdings nicht komplett aufgebraucht. Die Parkplätze waren gut gefüllt, aber es waren jederzeit noch Plätze frei. An allen Liften haben die Betreiber die Erfahrung gemacht, dass sich die Gäste sehr gut an die Auflagen halten. Das Verständnis sei sogar eher noch gestiegen. Kontrollen seien reibungslos verlaufen,

Im Familienskigebiet Sahnehang gibt es keine Steuerung der Besucher über einen Onlineshop. Die Kontingentierung erfolgt über die Parksituation. Sobald der Parkplatz komplett belegt ist, werden keine Tickets mehr verkauft. Diese Situation sei aber nicht eingetreten, so der Betreiber. Alle Besucher hätten sehr viel Verständnis für die Auflagen gezeigt. Eine gute Beschilderung habe zu reibungslosen Abläufen bei den Kontrollen geführt.

Auch im Skidorf Neuastenberg waren die selbst gesetzten Begrenzungen nicht ausgeschöpft. Abwicklung und Kontrollen an allen vier Liften seien gut und reibungslos verlaufen. Die überwiegende Mehrheit der Besucher habe viel Verständnis für die Auflagen und Kontrollen gezeigt. Es habe genügend Parkplätze gegeben.

Am Rodelparadies Ruhrquelle war der Parkplatz am Samstagmittag belegt und darum geschlossen worden. Als eines der ersten Gebiete vor Winterberg und mit Ausflugsziel Ruhrquelle in direkter Nähe führt die exponierte Lage immer wieder dazu, dass an der Stelle die Kapazität des Parkplatzes für die Nachfrage nicht ausreicht. Die Besucher werden dann auf andere freie Parkflächen verwiesen. Die Rodelpiste sei gut besucht gewesen, den Parkplatz hätten aber überwiegend Wanderer genutzt.

Im Skigebiet Eschenberg liefen zwei Transportbänder für Rodler. Danke neuer Schneeerzeuger und einigen Stunden Schneeproduktion haben die Betreiber des Niedersfelder Skigebiets einen Rodelhang mit Schnee belegen und präparieren können. Es sei noch viel Platz gewesen auf der Piste, bestätigen sie. Alles sei gut angelaufen. Die Besucher hätten sich sehr gut an die Auflagen gehalten.

Die Einhaltung der Auflagen haben Mitarbeiter der Skigebiete und das Ordnungsamt kontrolliert.

Mit diesen Erfahrungen blicken die Liftbetreiber optimistisch der bevorstehenden Saison entgegen. Nach dem regnerischen Sonntagnachmittag melden die Wetterberichte ein milde aber überwiegend trockene Woche. Pisten mit ausreichend technisch erzeugtem Schnee werden weiterhin Wintersport anbieten können. An den Wochentagen werden einige Gebiete wieder schließen. Trotz der milderen Temperaturen werden einige Anlagen durchgehend geöffnet bleiben

Auflagen und Empfehlungen

In den Skigebieten, Hütten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Ausgenommen sind Kinder bis 15 Jahre aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht.

Alle Besucher werden kontrolliert. Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereit halten. Kopien können nicht akzeptiert werden.

In den Liften und in allen Wartebereichen herrscht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Schals sind nicht erlaubt.

Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind.

Die Skigebiete empfehlen den Gästen dringend, Key Cards zu nutzen. Diese sind in den Onlineshops der Webseiten einmalig zu bestellen, danach jederzeit wieder aufladbar und in allen Skigebieten mit StarJack Onlineshop nutzbar. Die Key Card ermöglicht direkten Zutritt ins Skigebiet ohne zur Kasse zu gehen. Sie befreit aber nicht von der Kontrolle.

Veranstaltungen

30.12. Fackelwanderung im Skigebiet Willingen

31.12.Flutlichtskifahren im Skidorf Neuastenberg

10.-12.12. BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton presented by VELTINS

01./02.01. Eberspächer Rennrodel-Weltcup, Veltins Eisarena

07.-09.01. BMW IBSF Weltcup Bob und Skeleton

13.-16.01. Upländer Winterwandertage in Willingen

21.01. Flutlicht-Party an der Talstation Ettelsberg-Seilbahn

28.01.-30.01.Junioren WM Rennrodeln, Veltins Eisarena

28.-30.01. FIS Skisprung Weltcup in Willingen

06.02. Nostalgie-Skirennen im Skidorf Neuastenberg

12.02. The Takeover 3 // Görls Shred meets Burton Riglet Park, Skiliftkarussell, Kappe

26.-27.02. Rainbow Jam, Postwiesenpark Neuastenberg

Alle Veranstaltungen finden unter Auflagen statt. Änderungen sind vorbehalten

