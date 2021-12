Guter Rat für Start-ups gesucht

Fachhochschule Südwestfalen organisiert im Projekt StreamUP Unterstützung für Gründungsteams / Kennenlernen am 15. Dezember

brilon-totallokal: Dortmund / Meschede: Die Fachhochschule Südwestfalen sucht im Projekt StreamUP Expert*innen aus der Region Südwestfalen, die sich als Ratgebende in einem Mentorenprogramm für Start-ups zur Verfügung stellen. Ein erstes Kennenlernen der Gründungsteams ist am 15. Dezember in Dortmund möglich.

Gefragt ist Expertise in Geschäftsführung, Projektmanagement, IT, Finanzierung oder Marketing, gerne im Bereich der Mobilität. Teilnehmende unterstützen ehrenamtlich ab Januar Gründungsteams in regelmäßigen Treffen, die über sechs Monate wöchentlich stattfinden. In diesem Rahmen sollen die Gründungsteams die erforderlichen thematischen Beratungen in Bereichen erhalten, in denen sie Probleme für die Vervollständigung und Umsetzung ihrer Ideen sehen. Dabei sollen die Teams neue Netzwerke aufbauen und Kontakte zu potenziellen Investoren knüpfen, die finanzielle Unterstützung leisten können.

Die teilnehmenden Mentor*innen erhalten durch ihr Engagement Zugang zu den Ideen, Geschäftsmodellen und Netzwerken der Gründungsteams und können selbst vom Austausch zum Thema Mobilität profitieren. Interessierte wenden sich an Anna Kocherova unter [email protected].

Das Projekt streamUP

streamUP ist ein Kooperationsprojekt der Technischen Universität Dortmund, der Stadtwerke Menden, der Wirtschaftsförderung Arnsberg und der Fachhochschule Südwestfalen. Ziel ist die Entwicklung und Förderung zukunftsweisender Geschäftsmodelle aus dem Bereich der Mobilität für Dortmund und Südwestfalen. Das Projekt unterstützt und begleitet die Ideen von Gründerteams oder Einzelpersonen intensiv über maximal 18 Monate. Auf dem Weg von der Idee zur Problemlösung können alle Teilnehmenden von einer Vielzahl an Angeboten profitieren. Von Workshops über Expertenvorträge sowie Roundtables bis hin zu individuellen Coachings ist alles dabei. Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf dem Austausch zwischen den gründungsaffinen Teams und Kleinen und mittleren Unternehmen.

Mehr Informationen unter www.streamup.org

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

