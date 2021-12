Stadtwerke Brilon und Marsberg vereinbaren gegenseitige Wasserlieferung

Verbindung sichert Versorgung mit Trinkwasser im Notfall

brilon-totallokal: Brilon/Marsberg:Seit vielen Jahren sind die Wasserversorgungsnetze der Stadtwerke Brilon und der Stadtwerke Marsberg an der Stadtgrenze im Bereich des Ortes Beringhausen miteinander verbunden. Die Verbindung entstand mit Gründung des Wasserverbandes Weiße Frau in den 70 Jahren. Als der Wasserverband vor einigen Jahren aufgelöst wurde, war es für die beiden Versorger selbstverständlich, die Verbindung der Wasserversorgungsnetze zu erhalten und weiterhin die gegenseitige Wasserlieferung in Notzeiten unter dem Grundgedanken des Verbandes fortzuführen.

Zur langfristigen Sicherung dieser gegenseitigen Verbindung schlossen die beiden lokalen Versorger nun einen Wasserlieferungsvertrag ab, durch den die Versorgungssicherheit beider

Wasserversorger gestärkt wird.

Für den Bürgermeister der Stadt Brilon Dr. Christof Bartsch sowie gleichermaßen für den Marsberger Bürgermeister Thomas Schröder bildet dieser nun unterzeichnete Vertrag die verlässliche Grundlage für die langfristige Fortsetzung der vertrauensvollen Partnerschaft bei der Wasserversorgung. Das unterstrichen sie übereinstimmend bei der gemeinsamen

Vertragsunterzeichnung am Montag.

Bild: v.l.: Axel Reuber (Geschäftsführer Stadtwerke Brilon), Dr. Christof Bartsch (Bürgermeister Stadt Brilon), Gerd Frericks (Betriebsleister Stadtwerke Marsberg), Thomas Schröder (Bürgermeister Stadt Marsberg)

Fotocredits: Stadtwerke Brilon

Quelle: Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon