Olsberger Wochenmarkt fällt an Heiligabend und Silvester aus

brilon-totallokal: Olsberg: Der Olsberger Wochenmarkt fällt an Heiligabend und Silvester (24. und 31. Dezember) aus. Der letzte Markt in diesem Jahr findet am Freitag, 17. Dezember, statt. Der erste Wochenmarkt im neuen Jahr findet dann am Freitag, 7. Januar 2022, statt.

Die Stadt Olsberg bittet um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

